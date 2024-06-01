Астон Мартин хочет переманить технического директора Феррари

Технического директора Феррари Энрико Кардиле связывают с возможным переходом в Астон Мартин, сообщает Motorsport.

По информации источника, британская команда уже обратилась к специалисту по поводу потенциального сотрудничества.

Желание переманить Кардиле связано с целью владельца Астон Мартин Лоуренса Стролла сделать все, чтобы команда начала побеждать. Итальянец стал одной из ключевых целей АМ по укреплению технической структуры.

После того, как стало известно об уходе Эдриана Ньюи из Ред Булл в 2025 году, британца начали связывать с переходом в Феррари. В связи с этим Кардиле обеспокоен перспективой уменьшения его роли, что может подтолкнуть его к смене команды.

Астон Мартин также пытается уговорить Ньюи присоединиться к британскому коллективу, однако Эдриан не спешит принимать решение относительно своего будущего.

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Энрико Кардиле работает в Феррари с 2005 года. Он был главой отделов разработки шасси и аэродинамики, после чего его повысили до должности технического директора. Кардиле сыграл важную роль в прогрессе Скудерии в нынешнем сезоне.

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