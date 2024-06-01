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Автоспорт

Две команды предложили Ньюи часть собственных акций

За инженера идет нешуточная битва.
Сегодня, 16:35
Эдриан Ньюи / Getty Images
Эдриан Ньюи / Getty Images

Большинство коллективов Формулы-1 находятся в борьбе за Эдриана Ньюи, пишет F1-Insader.

В гонке не учавствуют только Заубер и Хаас. При этом журналисты считают фаворитом Феррари, однако сам Ньюи не очень хочет присоединиться к Скудерии.

Также очень интересную сделку инженеру предложил Мерседес, который готов отдать Ньюи часть своих акций.

Однако вариант с немецкой командой также не очень нравится инженеру, так как он опасается огромного влияния Тото Вольффа на все решения внутри Мерседес.

Таким образом скрытым фаворитом считается Уильямс, который также предложил Ньюи часть своих акций. Шансы же остальных команд оцениваются как низкие.

Ранее также сообщалось, что в Мерседес опровергли сообщения о решении по Антонелли.

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