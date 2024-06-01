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Автоспорт

В Мерседес опровергли слухи о сравнении Антонелли и Расселла на тестах

Команда заявила, что пилоты занимались по индивидуальным программам.
Сегодня, 10:38
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Мерседес выпустил официальное заявление касательно прошедших тестов, пишет Crash.

Напомним, ранее сообщалось, что на тестах молодой Кими Антонелли показал результатами лучше, чем Расселл, чем заслужил место в команде на следующий сезон.

В Мерседес признали, что пилоты вместе принимали участие в тестах, однако ни о каком сравнении речь не шла, каждый из них занимался по индивидуальной программе.

"Важно понимать, что на тестах каждый гонщик выполнял разные программы, причем это происходило в разные дни, в разных условиях, при разной погоде. К сожалению, ничем не подкрепленные домыслы привели к публикации выводов и сравнений, которые не отражают того, что происходило на самом деле", - заявили в Мерседес.

Ранее также сообщалось, что Пирелли представит новый комплект для городских трасс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес

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