Феррари готова перейти на концепцию подвески Ред Булл к появлению Хэмилтона

Считается, что итальянцам все равно придется перейти на эту концепцию из-за смены регламента в 2026 году.

Феррари признала, что нынешние обновления болида имеют не такое сильное влияние, какое ожидалось.

В связи с этим Скудерия может решить серьезно изменить направление развития своей машины 2025 года, учитывая появление в команде Льюиса Хэмилтона.

Как сообщает Motorsport, это может привести к тому, что итальянцы возьмут на вооружению концепцию подвески, которую использует успешно Ред Булл.

Руководитель Феррари Фредерик Вассер признал, что добиться успеха в обновлении болида становится все труднее и труднее.

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Работа над болидом 2025 года уже началась, и Вассер заявил, что в Маранелло в настоящее время реализуются три проекта.

Источники предполагают, что дизайнеры Феррари поняли некоторые ключевые аспекты, которые принесут пользу машине 2025 года и могут иметь большое значение в напряженной борьбе с Ред Булл и МакЛарен.

Одна из областей интереса заключается в том, что после нескольких лет работы по своему плану Скудерия может быть готова к переходу на концепцию "быков".

Указывается, что команда, скорее всего, все равно будет вынуждена перейти на данную концепцию при смене регламента в 2026 году.

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