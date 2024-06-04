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Перес подписал с Ред Булл новый контракт - Bild

Пилот останется в команде минимум до 2025 года.
Сегодня, 14:47
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Пилот Ред Булл Серхио Перес подписал новый контракт с командой, утверждает Bild.

Мексиканский пилот пробудет в Ред Булл минимум до 2025 года, подписав соглашение по схеме 1+1.

Издание утверждает, что стороны договорились о новом контракте достаточно давно, но все детали удалось уладить лишь перед Гран-при Монако.

Отметим, что на место в Ред Булл претендовали несколько пилотов, включая Карлоса Сайнса, но все получили отказ.

Напомним, что Перес стал пилотом Ред Булл в 2021 году, заменив Алекса Албона. Вместе с "быками" Серхио выиграл пять гонок, а также 29 раз побывал на подиуме.

Ранее также сообщалось, что и Альпин близки к выбору второго пилота.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Перес

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