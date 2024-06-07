Леклер оценил свои шансы на титул после победы в Монако

После победы на Гран-при Монако пилот Феррари Шарль Леклер стал считаться одним из претендентов на чемпионский титул.

На данный момент 26-летний монегаск отстает от лидера личного зачете пилотов Макса Ферстаппена из Ред Булл на 31 очко.

Обсуждая свои шансы на чемпионство, Леклер заверил, что не летает в облаках после триумфа на домашней гонке.

"Я думаю, что за последние семь-восемь месяцев мы стали лучше больше, чем кто-либо еще. Нам нужно продолжать больше концентрироваться на процессе, чем на результате. Хороший результат будет только результатом усердной и хорошо выполненной работы", - цитирует Леклера официальный сайт Формулы-1.

"Мы действительно сосредотачиваемся на процессе, на наших слабостях и на том, как мы можем оптимизировать каждый аспект болида. Сделав это, мы дойдем до того, что будем бороться за победу каждый уик-энд".

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"Конечно, это наша цель, потому что, несмотря на то, что в Монако нам было очень хорошо, теперь нам нужно перевернуть страницу и посмотреть, что нас ждет впереди. Мы хотим выиграть чемпионат мира, это цель, и для этого нам еще предстоит сделать шаги вперед".

Ранее стало известно, что нынешний напарник Шарля Леклера Карлос Сайнс уже подписал контракт с одной из команд Формулы-1.

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