"Меня это смешит": Сайнс опроверг информацию о контракте с Уильямс

Пилот все еще ищет для себя команду.

Пилот Феррари Карлос Сайнс заявил, что все еще не имеет на руках нового контракта.

Напомним, ранее ряд ряд СМИ сообщили о том, что испанец подписал контракт с Уильямс. Однако сам Карлос опроверг данное заявление.

По словам пилота, он все еще не выбрал для ссебя новую команду, однако рад тому, что вообще имеет выбор, которого у многих пилотов зачастую не бывает.

"Единственное, что могу сказать – ничего не закрыто. Я видел статьи в СМИ, где писали, что я уже подписался. Меня это смешит. Несколько месяцев назад говорили, что я подписался в Мерседес или Ред Булл, а сейчас, очевидно, этого не случится.

Теперь пишут, что я подписался в Уильямс, и я смеюсь. Ведь подобное остается без наказания. Я не имею в виду журналистов здесь, которые находятся внутри Ф-1 и знают, когда что-то подписано.

Но меня беспокоит, какие выводы люди могут сделать из таких вещей. Когда у меня будет, о чем объявить, вы узнаете первыми, и я заявлю об этом открыто", - приводит слова пилота Motorsport Week.

Напомним, что сегодня стартует Гран-при Канады.

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