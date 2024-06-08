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В Хаас подтвердили интерес к Окону

В команде считают, что им нужен молодой и опытный пилот.
Сегодня, 00:45
Эстебан Окон / Getty Images
Эстебан Окон / Getty Images

Руководитель Хаас Аяо Комацу подтвердил, что команда интересуется Эстебаном Оконом.

По словам, инженера, французский пилот является хороший кандидатурой, ведь у него есть опыт и он все еще молод.

"У него большой опыт, он победитель гонки, финишировал на подиуме, завоевал много очков, работал с разными командами. Опыт – это то, что нам нужно. В то же время ему 27 лет, он все еще очень молод. Я считаю, он очень целеустремленный.

Я общаюсь с несколькими пилотами, выступающими в Ф-1, с опытными ребятами, а также с некоторыми молодыми гонщиками Ф-1.

Безусловно, он один из тех, кого я рассматриваю всерьез. Безусловно, мы за ним следим", - приводит слова Комацу Sky Sports.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Канады вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас Эстебан Окон

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