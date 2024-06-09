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Бермен подписал контракт с Хаас - источник

Вскоре должно последовать официальное объявление.
Сегодня, 00:20
Оливер Бермэн / Getty Images
Оливер Бермэн / Getty Images

Юниор Феррари Оливер Бермэн получил место в Хаас, утверждает Daily Mail.

Издание пишет, что 19-летний британец уже подписал контракт с американской командой, о котором объявят позднее.

Зарплата Оливера в первый сезон составит от примерно 315 – 380 тысяч долларов. Также пилот сможет удвоить эту сумму, если сохранит место в команде.

Напомним, что Бермэн дебютировал в этом сезоне в Формуле-1, заменив Карлоса Сайнса на Гран-при Саудовской Аравии.

А тем временем на Гран-при Канады прошла квалификация.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас

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