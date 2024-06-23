Хаас и их бывший титульный спонсор заявили о победе друг над другом в суде

Росияне и тут не могут вести дела честно.

Команда Хаас опровергла сообщения руснявой компании уралкалий о компенсации по решению суда, пишет Autosport.

Напомним, уралкалий был титульным спонсором американской команды, однако с началом полномасштабной войны в Украине Хаас разорвал контракт со спонсором, а также с пилотом никитой мазепином.

В четверг компания заявила, что выиграла суд против Хаас, и теперь команда должна выплатить им компенсацию за разрыв контракта.

Однако в воскресенье, 23 июня, американская команда заявила, что это она выиграла в суде и ничего не должна росиянам.

"Арбитражная коллегия постановила, что, в свете всех фактов, касающихся отношений сторон, в том числе ассоциации уралкалия с росией, от Хааса «нельзя было ожидать продолжения спонсорского соглашения в данных условиях", – говорится в сообщении команды.

Напомним, Гран-при Испании стартует 23 июня в 16:00 по киевскому времени.

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