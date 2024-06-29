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Стюарды могут оштрафовать Цуноду за эйблизм

У японца могут возникнуть проблемы из-за его традиционной кратковременной вспышки гнева.
Сегодня, 21:50
Юки Цунода / Getty Images
Юки Цунода / Getty Images

Пилот команды РБ Юки Цунода был вызван к стюардам из-за инцидента, который произошел во время квалификации Гран-при Австрии, сообщает Motorsport.

В конце первого сегмента квалификации 24-летний японец сказал своему гоночному инженеру по радио: "Эти ребята, бл*ть, умственно отсталые" (These guys are f***ing retards).

Это произошло из-за недовольства Юки пилотами, которые были перед ним в очереди на пит-лейне.

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Инцидент был замечен фанатами в социальных сетях, и об этом было доложено представителям ФИА.

Сейчас они решают, нарушил ли Цунода правила кодекса и следует ли его наказывать. Сообщается, что ФИА решает, содержали ли слова гонщика оскорбления в стиле эйблизма

Эйблизм — тип дискриминации, при котором люди без проблем со здоровьем рассматриваются как нормальные и превосходящие людей с инвалидностью, что приводит к предрассудкам в отношении последних

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Австрии Юки Цунода

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