Хюлькенберг: Хаас в борьбе за то, чтобы быть пятой командой по скорости

Пилот Хаас Нико Хюлькенберг прокомментировал неожиданный прогресс команды.

Напомним, что на Сильверстоуне немец финишировал на шестом месте, а команда находится на седьмом месте в Кубке конструкторов.

Хблькенберг заявил, что с оптимизмом смотрит на продолжение сезона, ведь Хаас начинает бороться за то, чтобы стать пятой командой пелотона.

"Очень доволен. Еще восемь невероятно ценных очков. Но важнее скорость. После обновлений скорость есть, так что я рад и настроен очень оптимистично на оставшуюся часть сезона.

Безусловно, теперь мы в борьбе за то, чтобы быть пятой командой по скорости, что, конечно, очень приятно, никто такого не ожидал пару недель назад. Так что да, это очень воодушевляюще и очень позитивно.

Гонка была невероятно сложной, ведь в начале заезда шел дождь, но мы не заехали за промежуточными шинами. Если говорить об уровне сцепления, это настоящий триллер – не знаешь, что получишь в повороте. В каком-то смысле это была русская рулетка в высокоскоростных поворотах. Но нам удалось провести чистую гонку и вернуть то, что мы потеряли на старте. Вполне заслуженный результат", - признался Хюлькенберг.

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