iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Хюлькенберг: Хаас в борьбе за то, чтобы быть пятой командой по скорости

Немец оптимистично настроен на текущий сезон.
Сегодня, 18:43
Нико Хюлькенберг / Getty Images
Нико Хюлькенберг / Getty Images

Пилот Хаас Нико Хюлькенберг прокомментировал неожиданный прогресс команды.

Напомним, что на Сильверстоуне немец финишировал на шестом месте, а команда находится на седьмом месте в Кубке конструкторов.

Хблькенберг заявил, что с оптимизмом смотрит на продолжение сезона, ведь Хаас начинает бороться за то, чтобы стать пятой командой пелотона.

"Очень доволен. Еще восемь невероятно ценных очков. Но важнее скорость. После обновлений скорость есть, так что я рад и настроен очень оптимистично на оставшуюся часть сезона.

Безусловно, теперь мы в борьбе за то, чтобы быть пятой командой по скорости, что, конечно, очень приятно, никто такого не ожидал пару недель назад. Так что да, это очень воодушевляюще и очень позитивно.

Гонка была невероятно сложной, ведь в начале заезда шел дождь, но мы не заехали за промежуточными шинами. Если говорить об уровне сцепления, это настоящий триллер – не знаешь, что получишь в повороте. В каком-то смысле это была русская рулетка в высокоскоростных поворотах. Но нам удалось провести чистую гонку и вернуть то, что мы потеряли на старте. Вполне заслуженный результат", - признался Хюлькенберг.

С календарем гонок сезона-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нико Хюлькенберг

Статьи по теме

Оба пилота Хаас были дисквалифицированы из протоколов квалификации Гран-при Монако Оба пилота Хаас были дисквалифицированы из протоколов квалификации Гран-при Монако
Ауди официально объявила о контракте с Хюлькенбергом Ауди официально объявила о контракте с Хюлькенбергом
Пилот Хаас близок к смене команды Пилот Хаас близок к смене команды
Штайнер предложил Мерседесу необычный вариант Штайнер предложил Мерседесу необычный вариант
Помочь журналистам

Видео

Как Магучих вошла в историю: видео рекордного прыжка украинской атлетки
Как Магучих вошла в историю: видео рекордного прыжка украинской атлетки

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Испания сыграет с Францией в полуфинале
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:21
Определилась дата презентации Мбаппе в Реале
Европа20:49
Английский гранд сделал предложение по одноклубнику Миколенко
Европа20:20
Ювентус может перехватить трансферную цель Манчестер Юнайтед
Европа19:54
Лидер Манчестер Сити пожаловался на плотный график матчей
Лига Чемпионов19:43
Лига чемпионов стартовала - первый гол на счету команды экс-капитана Александрии
Европа19:19
Новый форвард Интера прилетел в Италию для подписания контракта
Евро-202418:56
Беллингем обвинял его в договорных матчах: назначен судья на полуфинал Нидерланды - Англия
Европа18:51
Фиорентина объявила о подписании форварда Ювентуса
Формула 118:43
Хюлькенберг: Хаас в борьбе за то, чтобы быть пятой командой по скорости
Европа18:20
Новичок АПЛ подписал защитника молодежной сборной Италии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK