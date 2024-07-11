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Автоспорт

Известный автопроизводитель планирует вернуться в Формулу-1 через 15 лет

Toyota ведет переговоры с Хаас.
Сегодня, 15:25
Toyota / Getty Images
Toyota / Getty Images

Японский автопроизвродитель Toyota может вернуться в Формулу-1, пишет RacingNews365.

Напомним, компания свернула проект, связанный с Формулой-1 еще в 2009 году, однако сейчас вновь появилось желание принять участие в чемпионате.

Ссылаясь на  Formula.hu, издание утверждает, что японцы ведут переговоры с Хаас. Предполагается, что это будет спонсорская сделка, как была между Альфа Ромео и Заубер.

Однако с 20256 году японцы хотели бы сотрудничать плотнее. Пока речь не идет о поставках моторов, Toyota хочет приозводить только шасси. Также компания готова предоставить команду доступ к своей аєродинамической трубе в Кельне.

Отметим, что в данный момент между сторонами идут переговоры, также Toyota общается и с другими командами. Японская компания точно намерена вернуться в Ф-1, однако стоит учитывать, что они могут договориться не с Хаас.

Ранее также Хюлькенберг заявил, что американская команда готова бороться за пятое место пелотона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас

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