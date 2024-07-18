Окон получил от Альпин болид, на котором завоевал свою единственную победу

Альпин подарил Эстебану Окону болид, на котором тот выиграл Гран-при Венгрии-2021.

Напомним, что по окончании сезона француз покинет команду. В Формулк-1 есть традиция, что на прощание гонщик может получить в подарок болид, на котором он побеждал.

У Окона всего одна победа в рамках Формулы-1, и случилась она в Венгрии в 2021 году. Так что Альпин подарил ему тот самый победный A521.

My @AlpineF1Team race winning car has a new home 💙 an extremely special day as we welcome the Hungarian GP A521 to the family garage! 🏆 pic.twitter.com/HoQKcN9G1F — Esteban Ocon (@OconEsteban) July 16, 2024

"Было здорово наконец-то получить эту машину, я очень долго этого ждал. Теперь это уже машина предыдущего поколения – можно сказать, исторический болид. Но то, какие с этой машиной связаны эмоции – что пережили мои родители, я, все любимые мной люди, – и теперь этот болид наконец-то оказался у меня в гараже.

Может быть, однажды мне и захочется сесть за руль этого болида и выехать на трассу – лет через 10-15, почему нет? Скажем так, теперь у меня есть действительно особенная машина для трековых дней", – рассказал Окон.

Ранее также сообщалось, что по ходу сезона Окон мог оказаться в другой команде Формулы-1.

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