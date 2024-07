Окон получил от Альпин болид, на котором завоевал свою единственную победу

Альпин подарил Эстебану Окону болид, на котором тот выиграл Гран-при Венгрии-2021.

Напомним, что по окончании сезона француз покинет команду. В Формулк-1 есть традиция, что на прощание гонщик может получить в подарок болид, на котором он побеждал.

У Окона всего одна победа в рамках Формулы-1, и случилась она в Венгрии в 2021 году. Так что Альпин подарил ему тот самый победный A521.

My @AlpineF1Team race winning car has a new home 💙 an extremely special day as we welcome the Hungarian GP A521 to the family garage! 🏆 pic.twitter.com/HoQKcN9G1F