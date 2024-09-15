Хэмилтон и Окон стартуют с пит-лейн на Гран-при Азербайджана

Сразу два пилота будут стартовать с пит-лейн на Гран-при Азербайджана.

Речь идет о гонщике Мерседес Льюисе Хэмилтоне и пилоте Альпин Эстебане Оконе.

Оба пилота получили новые элементы силовых установок непосредственно перед самой гонкой.

Отметим, что Хэмилтон закончил квалификацию седьмым, а Окон - двадцатым.

Ранее также стало известно, что последним будет стартовать Пьер Гасли.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!