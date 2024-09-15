Хэмилтон и Окон стартуют с пит-лейн на Гран-при Азербайджана
Оба пилота получили новые элементы силовой установки.
Сразу два пилота будут стартовать с пит-лейн на Гран-при Азербайджана.
Речь идет о гонщике Мерседес Льюисе Хэмилтоне и пилоте Альпин Эстебане Оконе.
Оба пилота получили новые элементы силовых установок непосредственно перед самой гонкой.
Отметим, что Хэмилтон закончил квалификацию седьмым, а Окон - двадцатым.
Ранее также стало известно, что последним будет стартовать Пьер Гасли.
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