Первая победа Пиастри и юбилейный подиум Хэмилтона: результаты Гран-при Венгрии

В воскресенье, 21 июля, состоялось Гран-при Венгрии.

Сразу со старта Макс попытался вырваться вперед, воспользовавшись борьбой Макларенов, но в итоге был вытиснут за пределы трассы. Хотя это не помешало пилота Ред Булл закрепиться на второй строчке, а лидерство захватил Пиастри. В итоге Ферстаппен был вынужден вернуть позицию Норрису.

Verstappen ran off at Turn 1, Norris wants the place back 📻#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/2dzUstxlRN — Formula 1 (@F1) July 21, 2024

К седьмому кругу практически все пилоты, стартовавшие на "софте" сделали пит-стоп, и вплоть до 19-го круга ничего не менялось. Серия пит-стопов пилотов из первой десятки немного внесли интереса, но в целом все ехали в своем собственном темпе, не рискуя и на невязывая борьбу друг другу.

LAP 7/70



All drivers who started on soft tyres, with the exception of the Aston Martins, dive into the pit lane in unison for an early switch to hards 🔄#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/hay8Blukrt — Formula 1 (@F1) July 21, 2024

На 22-м круге Ред Булл неожиданно провал пит-стоп Максу, и пилот откатился на пятую строчку, уступив позицию и семь секунд Льюису Хэмилтону.

LAP 22/70



Verstappen stops - he's back out SEVEN SECONDS off Hamilton. Lewis is flying on the hard tyre, setting fastest lap after fastest lap#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/QhUyMdPdR5 — Formula 1 (@F1) July 21, 2024

После 25 круга сразу ряд пилотов решил улучшить свои позиции. Карлос Сайнс в течение двух кругов разобрался с Пересом, Расселом и Цунодой, а Алонсо обошел Хюлькенберга.

LAP 26/70



Sainz once again dives past a driver on old rubber at Turn 1. Tsunoda has almost taken his set of mediums to half distance 👀#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/f7X8h9oLpy — Formula 1 (@F1) July 21, 2024

Хэмилтон и Ферстаппен устроили зрелищную борьбу за третью строчку. В какой-то момент пилот Ред Булл обошел оппонента, но не сумел удержать болид на трассе. Однако даже после ошибки Макса борьба между пилотами не прекращалась до тех пор, пока Мерседес не решил забрать своего гонщика на пит-стоп.

LAP 36/70



Lewis locks up, Max gets his opening, but overshoots it and runs wide! Hamilton stays ahead!



Verstappen: "This thing just doesn't **** turn!" 📻#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/QlFoYXknoY — Formula 1 (@F1) July 21, 2024

На 46 кругу Макларен решил подставить Оскара Пиастри, позвав на пит-стоп сначала Норриса, а затем уже самого новозеландца. Таким образом Оскар оказался позади своего партнера, однако вскоре команда попросила уступить позицию, исправив стратегическую ошибку.

LAP 46/70



Norris pits first for McLaren! It's a 2.3s stop... is he about to undercut his team mate for the race win?! 🤯#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/vyMtCLdegg — Formula 1 (@F1) July 21, 2024

LAP 48/70



Piastri stops and comes back out... BEHIND Norris!



Lando is asked on the radio to hand the lead BACK to his team mate! 😮#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/2OSk244PL9 — Formula 1 (@F1) July 21, 2024

За 15 кругов до финиша самая интересная ситуация образовалось вокруг борьбы за четвертое место. Макс буквально дышит в диффузор Леклера, отставая на 0.2 секунды. После пары кругов ожесточенной борьбы, оборона Леклера все же треснула.

LAP 55/70



Verstappen is breathing down Leclerc's neck, and the Ferrari man has just had a wobble. Max wants that step on the podium... 🤜🤛#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/ktoU6g8pxS — Formula 1 (@F1) July 21, 2024

LAP 57/70



Verstappen makes the move past Leclerc at Turn 1 - now can he reignite that fight with Hamilton? 👀#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/Q2hdNd9pZq — Formula 1 (@F1) July 21, 2024

Затем Макс ввязался в борьбу с Хэмилтоном, однако нервы нидерландца оказались не стальными. Ферстаппен оишбся, стараясь обойти Льюиса, заблокировал колеса и вылетел с трассы.

MAX GOES FLYING!



Verstappen got past then locked up - he thinks Hamilton moved under braking!



Never a dull moment between these two ⚔️#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/MM3incY2Em — Formula 1 (@F1) July 21, 2024

А тем временем Макларен уже буквально умоляет Ландо Норриса уступить победу Оскару Пиастри, которого сама же команда лишила первой строчки.

LAP 61/70



McLaren want Piastri in P1 but Norris is faster, he's built the gap to 5s.



Lando: "Tell him to catch up then, please!" 📻#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/mWA7RPEvuZ — Formula 1 (@F1) July 21, 2024

В итоге Ландо все же уступил позицию партнеру. Оскар Пиастри стал победителем Гран-при Венгрии, завоевав свою первую победу. Ландо финишировал вторым, а третьем с юбилейным подиумом закончил Льюис Хэмилтон.

