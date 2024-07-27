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Автоспорт

Мерседес был вынужден откатить обновление болида из-за погоды на Гран-при Бельгии

Команда решила не рисковать результатом.
Сегодня, 16:59
Тото Вольфф / Getty Images
Тото Вольфф / Getty Images

В Мерседес не удалось протестировать новые обновления на Гран-при Бельгии, пишет Эндрю Бенсон.

Журналист рассказал, что после пятничных практик команда решила откатить новое обновление днища болида.

Дело в том, что погода усложнила условия практик и квалификации, потому в Мерседес решили отказаться от обновления, чтобы убрать из анализа лишнюю переменную.

Да и в целом команда осталась недовольна работой обновленных болидов. Напомним, в пятницу Мерседесы финишировали на четвертой и пятой позициях.

Напомним, с результатами и расписанием Гран-при Бельгии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес

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