Ред Булл решит судьбу Переса после Гран-при Бельгии

Гонка в Спа - последний шанс для мексиканца.

В понедельник, 29 июля, Ред Булл проведет собрание, посвященное будущего Серхио Переса, пишет Autosport.

Информацию уже подтвердил советник команды Гельмут Марко.

"Серхио знает, что для Кубка конструкторов обе машины должны оказываться впереди Макларена по возможности, и в последних гонках это было не так.

Цель – победа в личном и командном зачетах, и мы обсудим наилучший способ достижения этой цели в понедельник", – отметил Марко.

Отметим, что Макс Ферстаппен возглавляет личный зачет, Перес - лишь седьмой, а в Кубке конструкторов Макларен подобрался к Ред Булл вплотную.

Потому, если Чеко провалит гонку в Спа, вероятно, завтра он потеряет кокпит. Однако победа в Бельгии может спасти его карьеру в Ред Булл.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Бельгии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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