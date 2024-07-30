Стало известно, почему Ред Булл решит оставить Переса

У Ред Булл нашлись причины оставить в команде Серхио Переса, пишет Autosport.

Напомним, накануне в команде прошло срочное собрание, на котором решалась судьба мексиканца. После серии провалов считалось, что шансов оставить за собой кокпит у Серхио нет, но команда решила иначе.

Как пишет издание, основной причиной стало то, что в Ред Булл не нашли достойной альтернативы мексаканцу.

Цуноде, как считается, недостает лидерских качеств, Риккардо не привнесет в команду качества, а Лоусон все еще недостаточно опытен. Кроме того, Марко и Хорнер сошлись на том, что при дополнительной помощи Чеко сможет прибавить.

Вероятно, в ближайшее время Ред Булл сделает некоторые перестановки в персонале, обслуживающим Переса, а также прислушается к нему в вопросе требований к болиду.

Ранее также Карлос Сайнс официально присоединился к Уильямс.

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