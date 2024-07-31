Алонсо: Всем нужен летний перерыв в чемпионате

Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо признал, что командам сейчас очень нужен летний перерыв.

Напомним, что Формула-1 ушла на перерыв, который завершится 23-25 августа гонкой в Зандвоорте.

Алонсо заявил, что последние два месяца были очень тяжелыми для всех, особенно для механиков, потому перерыв очень кстати. Но после него сезон станет еще непряженней.

"Последние шесть недель получились очень интенсивными. За это время мы провели сразу пять Гран-при, а еще был Фестиваль скорости в Гудвуде. То есть мы были заняты шесть уик-эндов подряд. Так что да, нам всем нужен перерыв – особенно механикам, вообще тем сотрудникам, которым приходится много ездить на гонки.

Здорово, что начался летний перерыв в чемпионате. Нас ждет весьма напряженная вторая половина сезона. Надеюсь, мы извлечем уроки из последних гонок, сделаем правильные выводы, и вернемся во второй половине, став только сильнее", - цитирует Алонсо RaceFans.

Ранее также Марко не гарантировал место Пересу в следующем сезоне.

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