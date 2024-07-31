iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Алонсо: Всем нужен летний перерыв в чемпионате

Последний отрезок выдался очень напряженным.
Сегодня, 12:15
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо признал, что командам сейчас очень нужен летний перерыв.

Напомним, что Формула-1 ушла на перерыв, который завершится 23-25 августа гонкой в Зандвоорте.

Алонсо заявил, что последние два месяца были очень тяжелыми для всех, особенно для механиков, потому перерыв очень кстати. Но после него сезон станет еще непряженней.

"Последние шесть недель получились очень интенсивными. За это время мы провели сразу пять Гран-при, а еще был Фестиваль скорости в Гудвуде. То есть мы были заняты шесть уик-эндов подряд. Так что да, нам всем нужен перерыв – особенно механикам, вообще тем сотрудникам, которым приходится много ездить на гонки.

Здорово, что начался летний перерыв в чемпионате. Нас ждет весьма напряженная вторая половина сезона. Надеюсь, мы извлечем уроки из последних гонок, сделаем правильные выводы, и вернемся во второй половине, став только сильнее", - цитирует Алонсо RaceFans.

Ранее также Марко не гарантировал место Пересу в следующем сезоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо

Статьи по теме

Обновления Астон Мартина сделали болид сложным в управлении Обновления Астон Мартина сделали болид сложным в управлении
"Посмотрим, что он решит": Алонсо ждет Ньюи в Астон Мартине "Посмотрим, что он решит": Алонсо ждет Ньюи в Астон Мартине
Норрис: Возможно, в Формуле 1 больше никогда не будет такого пилота, как Алонсо Норрис: Возможно, в Формуле 1 больше никогда не будет такого пилота, как Алонсо
Ред Булл предлагал Норрису занять место Переса, Алонсо и Хэмилтон просились, но им отказали Ред Булл предлагал Норрису занять место Переса, Алонсо и Хэмилтон просились, но им отказали
Помочь журналистам

Видео

Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль
Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: Партизан - Динамо и другие отборочные матчи Лиги чемпионов, квалификация Лиги конференций
просмотров
Свитолина разгромила японку на старте Олимпиады и сыграет с шестой ракеткой мира
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры14:24
Сикан - о вылете с Олимпиады: Жизнь не закончилась
Олимпийские игры13:58
Украинки драматично проиграли борьбу за медали в академической гребле
Олимпийские игры13:47
Академическая гребля на Олимпиаде-2024: Женская байдарка-четверка провалила концовку финала и не взяла медали, Хмара и Ковалев не прошли в финал
Европа13:44
Сын легендарного футболиста подписал контракт с середняком Серии А
Европа13:39
Мбаппе стал мажоритарным владельцем клуба Лиги 2
Бокс13:08
Стивенсон отреагировал на новость о договоренности с Дэвисом
Лига Чемпионов12:57
Динамо сыграет в сине-желтом комплекте против Партизана
Европа12:55
Новичок Манчестер Юнайтед может вылететь на длительный срок
Олимпийские игры12:52
Прыжки в воду на Олимпиаде-2024: Байло и Лискун заняли 7 место в синхронных прыжках
Олимпийские игры12:50
Плавание на Олимпиаде-2024: Желтяков не прошел в полуфинал 200 м на спине
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK