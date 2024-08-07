Марко: Риккардо не соответствует критериям Ред Булл

Специальный советник Ред Булл Гельмут Марко заявил, что Даниэль Риккардо не дотягивает до уровня основной команды.

Напомним, недавно Серхио Перес мог лишиться своего кокпита, и Риккардо был одним из претендентов на его место, но в итоге мексиканца было решено оставить.

Марко признал, что команда дала шанс Даниэлю в РБ, но он так и не оправдал их ожиданий.

"Это четкое заявление о том, что РБ - юниорская команда, и такой путь избран на будущее.

Даниэля посадили в машину РБ в 2023 году, и идея состояла в том, чтобы перевести его в Ред Булл, если бы он оказался значительно быстрее Юки Цуноды. Но у него также взлеты и падения. Так что пока он не соответствует критериям для перехода в Ред Булл", - цитирует Марко ESPN.

Ранее также сообщалось, что в Ред Булл придумали нестандартный вариант, как вернуть Переса в строй.

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