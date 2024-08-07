Ред Булл может откатить болид Переса до состояния на старт сезона
Команда рассчитывает, что Чеко снова начнет побеждать.
Ред Булл рассматривает срочные изменения болида Серхио Переса, пишет ESPN.
Напомним, что команда решила сохранить мексиканского пилота, а также приложить все усилия, чтобы помочь ему выигрывать гонки.
И единственное, что сумели придумать "быки" - откатить болид Чеко к состоянию на старт сезона.
Мексиканский пилот начал сезон-2024 очень сильно, заняв подиум четыре раза в стартовых пяти гонках.
Потому в команде надеются, что если откатить болид к тому состоянию, то Перес снова сможет бороться за первые позиции.
Ранее также сообщалось, что Уильямс планирует еще три пакета обновлений.
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