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Автоспорт

Ред Булл может откатить болид Переса до состояния на старт сезона

Команда рассчитывает, что Чеко снова начнет побеждать.
Сегодня, 17:20
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Ред Булл рассматривает срочные изменения болида Серхио Переса, пишет ESPN.

Напомним, что команда решила сохранить мексиканского пилота, а также приложить все усилия, чтобы помочь ему выигрывать гонки.

И единственное, что сумели придумать "быки" - откатить болид Чеко к состоянию на старт сезона.

Мексиканский пилот начал сезон-2024 очень сильно, заняв подиум четыре раза в стартовых пяти гонках.

Потому в команде надеются, что если откатить болид к тому состоянию, то Перес снова сможет бороться за первые позиции.

Ранее также сообщалось, что Уильямс планирует еще три пакета обновлений.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Перес

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