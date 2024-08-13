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Хэмилтон: Вторая часть сезона будет чертовски крутой

Британец в предчувствии последних десяти Гран-при в составе Мерседес.
Вчера, 22:23
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Борьба Ред Булл, МакЛарен, Мерседес и Феррари во второй части сезона-2024 должна воодушевлять фанатов Формулы-1.

Такого мнения придерживается пилот "серебряных стрел" Льюис Хэмилтон, который в этом году успел дважды стать победителем Гран-при.

"Я думаю, для спорта это просто фантастика – иметь такие сплоченные команды и гонщиков. Послужной список лучших пилотов сегодня действительно элитный и удивительный", - цитирует сэра Льюиса официальный сайт Формулы-1.

"Мы не ожидали, что будем конкурировать с МакЛаренами или Ред Булл на этом этапе сезона, учитывая то, как мы его начали. Это наверняка будет чертовски крутая вторая половина сезона".

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Напомним, что первый Гран-при после летнего перерыва пройдет в Нидерландах. Этот заезд состоится 25 августа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Льюис Хэмилтон

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