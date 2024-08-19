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Автоспорт

Мерседес удивлен, что болид не был таким же быстрым на старте сезона

Немецкая команда знала, что ее машина достаточно быстрая, чтобы бороться за победы.
Вчера, 22:34
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Мерседес всегда верил, что его болид W15 будет быстрым, и даже был удивлен, что он не смог реализовать свой потенциал в начале кампании, сообщает Motorsport.

Немецкий коллектив ушел на летний перерыв с тремя победами в последних четырех гонках. Успех пришел после серии обновлений, которые помогли улучшить характеристики баланса машины.

Технический директор "серебряных стрел" Эндрю Шовлин считает, что ключом в этом шаге вперед было постепенное продвижение в понимании того, как раскрыть потенциал болида.

"Это был не такой уж и прорывной момент. Думаю, мы всегда знали, что эта машина быстрая", - сказал Шовлин.

"Но в начале года быть такими на протяжении всего уикенда было для нас непростой задачей. Теперь все проще. Этому предшествовало не одно событие. Мы многое сделали, чтобы попытаться решить наши проблемы".

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"Как я уже сказал, мы были удивлены, что не были быстрее на старте сезона. Мы думали, что сделали хорошую машину, и она таковой и является. Просто были некоторые проблемы, которые нам нужно было решить. Теперь мы видим результат этой тяжелой работы".

На данный момент Мерседес занимает четвертое место в Кубке конструкторов, отставая от лидера в лице Ред Булл на 142 очка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес

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