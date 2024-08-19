Мерседес удивлен, что болид не был таким же быстрым на старте сезона

Немецкая команда знала, что ее машина достаточно быстрая, чтобы бороться за победы.

Мерседес всегда верил, что его болид W15 будет быстрым, и даже был удивлен, что он не смог реализовать свой потенциал в начале кампании, сообщает Motorsport.

Немецкий коллектив ушел на летний перерыв с тремя победами в последних четырех гонках. Успех пришел после серии обновлений, которые помогли улучшить характеристики баланса машины.

Технический директор "серебряных стрел" Эндрю Шовлин считает, что ключом в этом шаге вперед было постепенное продвижение в понимании того, как раскрыть потенциал болида.

"Это был не такой уж и прорывной момент. Думаю, мы всегда знали, что эта машина быстрая", - сказал Шовлин.

"Но в начале года быть такими на протяжении всего уикенда было для нас непростой задачей. Теперь все проще. Этому предшествовало не одно событие. Мы многое сделали, чтобы попытаться решить наши проблемы".

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"Как я уже сказал, мы были удивлены, что не были быстрее на старте сезона. Мы думали, что сделали хорошую машину, и она таковой и является. Просто были некоторые проблемы, которые нам нужно было решить. Теперь мы видим результат этой тяжелой работы".

На данный момент Мерседес занимает четвертое место в Кубке конструкторов, отставая от лидера в лице Ред Булл на 142 очка.

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