iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Леклер: Для меня появление Хэмилтона в Феррари - это только хорошая новость

Монегаск обсудил будущее противостояние с семикратным чемпионом мира в качестве напарников по команде.
Сегодня, 19:12
Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон / Getty Images
Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон / Getty Images

В 2025 году напарником Шарля Леклера по Феррари станет Льюис Хэмилтон, который решил покинуть Мерседес.

Монегаска воодушевляет этот новый вызов, который он рассматривает как возможность поучиться у самого успешного гонщика Формулы-1 в истории.

"Когда к твоей команде присоединяется семикратный чемпион мира, это всегда хорошие новости", - цитирует Шарля Motorsport.

"Во-первых, потому что для меня это очень интересно и супер мотивирует. Супер интересно, потому что я могу учиться у одного из лучших гонщиков Формулы-1".

Читай также: Хэмилтон рассказал, когда собирается завершить карьеру

"И во-вторых, это очень мотивирует, потому что я очень мотивирован показать, на что я способен против Льюиса на одной машине. Так что, по этим двум причинам я действительно с нетерпением жду этого".

Напомним, что на этой неделе Формула-1 выходит из летнего перерыва этапом в Нидерландах. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий гоночного уик-энда в Зандворте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари мерседес Льюис Хэмилтон Шарль Леклер

Статьи по теме

Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Хэмилтон рассказал, когда собирается завершить карьеру Хэмилтон рассказал, когда собирается завершить карьеру
Леклер похвалил Вассера за изменение культуры в Феррари Леклер похвалил Вассера за изменение культуры в Феррари
Батлер включит "режим убийцы" из-за контрактного сезона НБА Батлер включит "режим убийцы" из-за контрактного сезона НБА
Помочь журналистам

Видео

Деревянченко с травмой выстоял, но проиграл Мбилли: видео лучших моментов боя
Деревянченко с травмой выстоял, но проиграл Мбилли: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи Ювентуса, Тоттенхэма и Атлетико
просмотров

Последние новости

НБА22:03
Батлер включит "режим убийцы" из-за контрактного сезона НБА
Украина21:55
Жена Судакова: Если бы Георгий поехал на Олимпиаду - победили бы, 100%
Бокс21:25
"Хочу стать чемпионом мира": Джейк Пол бросил вызов одному из лучших боксеров мира
Европа21:20
Бавария не заинтересована в защитнике Ливерпуля
Европа20:57
Клуб АПЛ продолжает погоню за форвардом Арсенала
Бокс20:55
Промоутер: Джошуа спать не может, хочет победить Усика или Фьюри
Киберспорт20:25
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi потеряли лидерство в рейтинге после поражения в финале на IEM Cologne 2024
Европа20:21
Here we go! Атлетико и Челси согласовали трансфер Феликса
Европа20:03
Трансферы лета 2024 года: Альварес сменил МС на Атлетико, Де Лигт и Мазрауи перешли в МЮ
Украина20:00
Жена Судакова рассказала, куда хочет перейти игрок сборной Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK