Леклер: Для меня появление Хэмилтона в Феррари - это только хорошая новость

Монегаск обсудил будущее противостояние с семикратным чемпионом мира в качестве напарников по команде.

В 2025 году напарником Шарля Леклера по Феррари станет Льюис Хэмилтон, который решил покинуть Мерседес.

Монегаска воодушевляет этот новый вызов, который он рассматривает как возможность поучиться у самого успешного гонщика Формулы-1 в истории.

"Когда к твоей команде присоединяется семикратный чемпион мира, это всегда хорошие новости", - цитирует Шарля Motorsport.

"Во-первых, потому что для меня это очень интересно и супер мотивирует. Супер интересно, потому что я могу учиться у одного из лучших гонщиков Формулы-1".

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"И во-вторых, это очень мотивирует, потому что я очень мотивирован показать, на что я способен против Льюиса на одной машине. Так что, по этим двум причинам я действительно с нетерпением жду этого".

Напомним, что на этой неделе Формула-1 выходит из летнего перерыва этапом в Нидерландах. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий гоночного уик-энда в Зандворте.

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