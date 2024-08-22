Мерседес отказался от идеи подписания Ферстаппена

"Серебряные стрелы" поняли, что им не удастся переманить нидерландца на 2025 год.

Мерседес на протяжении длительного периода времени преследовал идею подписать Макса Ферстаппена на сезон 2025 года.

Немецкий коллектив хотел воспользоваться шансом переманить трехкратного чемпиона мира из-за внутренних проблем Ред Булл.

Однако, как сообщает GPBlog, в Мерседес поняли, что сейчас Ферстаппен не перейдет к ним, так как 26-летний нидерландец на данный момент не видит необходимости уходить из Ред Булл.

В связи с этим "серебряные стрелы" собираются рассмотреть другие опции на 2025 год, включая Андреа Кими Антонелли.

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Напомним, что в пятницу, 23 августа, начнется гоночный этап в Зандворте. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий уик-энда в Нидерландах.

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