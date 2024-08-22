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Автоспорт

Мерседес отказался от идеи подписания Ферстаппена

"Серебряные стрелы" поняли, что им не удастся переманить нидерландца на 2025 год.
Сегодня, 10:04
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Мерседес на протяжении длительного периода времени преследовал идею подписать Макса Ферстаппена на сезон 2025 года.

Немецкий коллектив хотел воспользоваться шансом переманить трехкратного чемпиона мира из-за внутренних проблем Ред Булл.

Однако, как сообщает GPBlog, в Мерседес поняли, что сейчас Ферстаппен не перейдет к ним, так как 26-летний нидерландец на данный момент не видит необходимости уходить из Ред Булл.

В связи с этим "серебряные стрелы" собираются рассмотреть другие опции на 2025 год, включая Андреа Кими Антонелли.

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Напомним, что в пятницу, 23 августа, начнется гоночный этап в Зандворте. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий уик-энда в Нидерландах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Ред Булл Макс Ферстаппен

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