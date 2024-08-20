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Автоспорт

Технический директор Ред Булл: Концепция болида 2024 года достигла своего потолка

Ближе к концу сезона у "быков" могут возникнуть серьезные проблемы.
Сегодня, 21:19
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Технический директор Ред Булл Пьер Ваше признал, что команда, возможно, достигла потолка в разработке своего болида.

Пои этом он предположил, что общий предел регламента еще не достигнут.

"Может быть мы уже достигли нашего потолка одной конкретной концепции. Но это не значит, что это общий потолок", - цитирует Ваше Motorsport.

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"В этом бизнесе вы также берете идеи соперников. В течение последних двух лет они брали наши идеи, но, по сути, вам нужно, чтобы другие тоже нашли что-то еще, чтобы сделать шаг вперед. Я думаю, что это начинает происходить сейчас, и это дает вам другой потолок".

Напомним, что на этой неделе состоится Гран-при Нидерландов, первая гонка после летнего перерыва. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий гоночного уик-энда в Зандворте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

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