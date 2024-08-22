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Автоспорт

Гоночный инженер Хэмилтона останется в Мерседес, получив повышение

Питер Боннингтон не пойдет вслед за пилотом в Феррари, а займет новую должность.
Сегодня, 12:06
Питер Боннингтон и Льюис Хэмилтон / Getty Images
Питер Боннингтон и Льюис Хэмилтон / Getty Images

В 2025 году Льюис Хэмилтон сменит Мерседес на Феррари. Ожидалось, что вместе с семикратным чемпионом мира в Маранелло отправится и его гоночный инженер Питер Боннингтон, с которым британец работает с 2013 года.

Но нет, Боннингтон останется в немецкой команде. Более того, он получил повышение, сообщает официальный сайт Формулы-1.

По информации источника, Боннингтон был назначен главой гоночного инженерного отдела.

Он будет совмещать свою новую роль со своими нынешними обязанностями гоночного инженера Хэмилтона до конца сезона.

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Представитель Мерседес подтвердил, что 49-летний англичанин в 2025 году станет гоночным инженером одного из двух гонщиков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Льюис Хэмилтон

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