Хаас получил возможность вывести оборудование из Нидерландов
уралкалий получил требуемое от команды.
Власти Нидерландов сняли арест с имущества Хаас.
Напомним, команда не могла вывести свое оборудование из страны, так как нам нем лежал арест из-за тяжбы с уралкалием.
Росийская компания требовала от Хаас 9 млн долларов и болид сезона-2021, которые американская команда должна была отдать после разорвания контракта.
Сегодня наконец уралкалий подтвердил получение средств, о чем и уведомил правительство Нидерландов, которые сняли запрет.
Следовательно, Хаас в полном составе сможет принять участие в Гран-при Италии.
Ранее также Тото Вольфф заявил, что Шумахер заслуживает на второй шанс.
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