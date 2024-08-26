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Хаас получил возможность вывести оборудование из Нидерландов

уралкалий получил требуемое от команды.
Сегодня, 16:12
Кевин Магнуссен / Getty Images
Кевин Магнуссен / Getty Images

Власти Нидерландов сняли арест с имущества Хаас.

Напомним, команда не могла вывести свое оборудование из страны, так как нам нем лежал арест из-за тяжбы с уралкалием.

Росийская компания требовала от Хаас 9 млн долларов и болид сезона-2021, которые американская команда должна была отдать после разорвания контракта.

Сегодня наконец уралкалий подтвердил получение средств, о чем и уведомил правительство Нидерландов, которые сняли запрет.

Следовательно, Хаас в полном составе сможет принять участие в Гран-при Италии.

Ранее также Тото Вольфф заявил, что Шумахер заслуживает на второй шанс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас

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