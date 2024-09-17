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Отца Серхио Переса госпитализировали в предынфарктном состоянии после аварии сына

Сейчас мужчина находится в стабильном состоянии.
Сегодня, 13:48
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Отец пилота Ред Булл Серхио Переса Антонио Перес Гарибай был срочно госпитализирован в воскресенье днем, пишет PlanetF1.

Пресс-служба бывшег политика заявила, что после аварии Чеко в Баку его отца нашли в ванной комнате своего дома без сознания.

Прибывшие медики диагностировали прединфарктное состояние и срочно госпитализировали мужчину. Сейчас ему ничего не угрожает.

"Все случилось после аварии. Шок от инцидента, возможно, стал причиной. Сейчас врачи проверяют мое сердце, чтобы понять, почему я отключился", – сообщил Гарибай.

Напомним, что во время Гран-при Азербайджана Серхио Перес попал в серьезную аварию, столкнувшись с болидом Карлоса Сайнса. Оба пилота не пострадали.

С результатами Гран-прі Азербайджану вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Перес

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