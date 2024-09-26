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Автоспорт

Мерседес привезет большой пакет обновлений на Гран-при США

Команда рассчитывает, что смогла решить свои проблемы.
Сегодня, 18:59
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Мерседес объявил, что готовит большой пакет обновлений для Гран-при США.

Технический директор команды Джеймс Эллисон сообщил, что они попытались решить проблему перегрева шин.

"Мы постараемся разобраться с факторами, которые сдерживали нас в этот уик-энд, понять, как лучше работать с шинами на таких автодромах, где случается перегрев, а также проделаем довольно большую работу над последними обновлениями сезона.

У нас достаточно существенный набор обновок для Остина – надеемся, это позволит провести достойный уик-энд", - рассказал Эллисон.

Ранее также Алонсо рассказал, кто должен был выиграть гонку в Сингапуре.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес

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