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Автоспорт

Ред Булл планирует тесты для Цуноды в Абу-Даби

Хонда поддерживает участие японца.
Сегодня, 14:35
Юки Цунода / Getty Images
Юки Цунода / Getty Images

Пилот РБ Юки Цунода может оказаться за рулем болида Ред Булл, пишет Autosport.

Советник команды Гельмут Марко подтвердил, что действительно существует вариант, при котором Цунода поедет в их болида на шинных тестах в Абу-Даби.

Каждая команда выставляет на тесты две машину, одну из которых должен пилотировать новичок серии. 

Ферстаппен и Перес могут отказаться от участия, тогда нынешний болид Ред Булл поведет именно Цунода. Его кандидатуру поддерживает также Хонда.

На второй же болид тоже немало претендентов. Ред Булл выбирают между Исаком Хаджаром, Лиамом Лоусоном и Джейком Деннисом.

Ранее также Мерседес исключил проблемы с болидом, несмотря на заявление Хэмилтона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юки Цунода

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