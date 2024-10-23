Пилот Феррари попробовал себя за штурвалом истребителя

Пилот Феррари Шарль Леклер принял участие в тренировочном полете на настоящем истребителе.

Монегаску довелось пилотировать французский истребитель Рафаль, состоящие на вооружении ВВС и ВМС Франции.

Мероприятие было организовано совместно CANAL+ и BBC, а позднее будет віпущен документальный фильм, снятый в процессе.

"Что за невероятная возможность – спасибо Canal+ за то, что организовали все это и дали мне попробовать себя ща штурвалом такой машины. Было здорово сравнить эти скорости и эти ощущения с тем, что я обычно испытываю при управлении болидом Формулы-1. Оставайтесь на связи, и уже через неделю сможете увидеть все в полном объеме", – написал Леклер у себя в соцсетях.

Ранее также в Феррари озвучили свои планы на остаток сезона.

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