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Пилот Феррари попробовал себя за штурвалом истребителя

Шарль Леклер принял участие в тренировочном полете.
Сегодня, 11:30
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер принял участие в тренировочном полете на настоящем истребителе.

Монегаску довелось пилотировать французский истребитель Рафаль, состоящие на вооружении ВВС и ВМС Франции.

Мероприятие было организовано совместно CANAL+ и BBC, а позднее будет віпущен документальный фильм, снятый в процессе.

"Что за невероятная возможность – спасибо Canal+ за то, что организовали все это и дали мне попробовать себя ща штурвалом такой машины. Было здорово сравнить эти скорости и эти ощущения с тем, что я обычно испытываю при управлении болидом Формулы-1. Оставайтесь на связи, и уже через неделю сможете увидеть все в полном объеме",  – написал Леклер у себя в соцсетях.

Ранее также в Феррари озвучили свои планы на остаток сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шарль Леклер

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