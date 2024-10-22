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Вассер: Феррари не думает о Кубке конструкторов, нужно фокусироваться на каждой гонке

Руководитель Скудерии не хочет, чтобы его команду отвлекали посторонние мысли.
Сегодня, 20:10
Шарль Леклер и Фредерик Вассер / Getty Images
Шарль Леклер и Фредерик Вассер / Getty Images

Победный дубль Феррари на Гран-при США лишь подогрел интригу в борьбе за Кубок конструкторов.

И хотя Скудерия заметно приблизилась к своим соперникам, руководитель итальянской команды Фредерик Вассер указал на то, что они не могут отвлекаться на эти разговоры.

"Мы не думаем о чемпионстве и я хочу сохранить это настроение в команде, потому что я считаю, что важно быть сфокусированным на чистом выступлении, сессия за сессией, и чтобы не держать где-то в голове мысли о чемпионстве", - цитирует француза официальный сайт Формулы-1.

"Одну или две недели назад все говорили о МакЛарен, до этого - о Мерседес, еще раньше - о Ред Булл. Мы должны дистанцироваться от этого, мы никогда не говорим о чем-то подобном, потому что мы знаем, что предстоит еще долгий путь".

Источник: Getty Images

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"Если в конце что-то получится, это будет больше благодаря выступлениям день за днем, а не подходу к чемпионству в целом. Мы прекрасно знаем, что следующая неделя будет совершенно другим вызовом. Мы начнем с нуля и через одну неделю в Мексике у вас может быть совершенно другой результат".

"Я хочу, чтобы люди (в команде) говорили больше о риске и чтобы они имели возможность рисковать. Я думаю, что у нас такое настроение и подход. Конечно, нам нужно совершенствоваться, мы сделали что-то, чтобы стать лучше, и важно сохранить такой настрой".

Даже когда вы добиваетесь хорошего результата, это еще не конец истории. И возвращаться в понедельник с длинным списком того, что нужно улучшить, когда вы побеждаете, - вот это хороший менталитет.

Этап в Мексике пройдет с 25 по 27 октября. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий гоночного уик-энда в Мехико.

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