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Автоспорт

Алонсо вел переговоры с Ред Булл в 2024 году

Испанец претендовал на роль напарника Макса Ферстаппена.
Сегодня, 11:13
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

В апреле этого года Фернандо Алонсо переподписал контракт с Астон Мартин.

Но до этого события 43-летний испанец вел переговоры с Ред Булл, о чем рассказал руководитель австрийской команды Кристиан Хорнер.

"На тот момент контракт Серхио (Переса) еще не был продлен, поэтому, поскольку Фернандо - опытный пилот, он всегда хочет знать все возможные варианты", - цитирует Хорнера Motorsport.

"Он и его многолетний менеджер или советник Флавио (Бриаторе) постоянно проверяют рынок, и это показывает, насколько он голоден и конкурентоспособен".

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"В свои 42-43 года он все еще на высоте. Он все еще в отличной форме, и это просто показывает, что возраст - это всего лишь цифра. Он все еще очень, очень способный гонщик, и если бы у него были инструменты, я уверен, что он был бы на первом месте".

Ранее советник Ред Булл Гельмут Марко подтвердил, что команда все же планирует провести тесты при участии Юки Цуноды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Фернандо Алонсо Кристиан Хорнер Астон Мартин

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