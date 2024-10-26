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Вольфф назвал главную проблему нынешнего болида Мерседес

В Мексике у команды имеются некоторые проблемы.
Вчера, 22:35
Тото Вольфф / Getty Images
Тото Вольфф / Getty Images

Руководитель Мерседес Тото Вольфф рассказал о проблемах их текущего болида.

По словам инженера, текущий болид имеет очень узкий диапозон рабочих настроек. Мерседес очень силен на прохладных трассах, потому в Мексике у них очень мало шансов.

"Думаю, основная проблема в том, что у машины очень узкий диапазон рабочих настроек. И когда нам удается проехать хороший круг – мы оказываемся очень быстры. Вы могли это видеть, например, в прохладных условиях на этапах в Спа и Сильверстоуне, где мы были быстрее всех.

Прохладная погода – это хорошо для нас, как и высокие скорости. А вот низкоскоростные повороты нашей машине не нравятся. В жарких условиях машине не хватает сцепления с трассой. Если попасть в настройки – мы можем быть очень быстры на одном круге. На длинной дистанции гонки Мерседес здесь, вероятно, третья-четвертая команда по скорости", - цитирует Вольффа Sky Sports.

С расписанием и результатами Гран-при Мексики вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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