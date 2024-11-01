По стопам Ферстаппена: Леклера вызвали к стюардам за мат во время пресс-конференции

Монегаск может также отправиться выполнять общественную работу для ФИА.

Пилот Феррари Шарль Леклер был вызван к стюардам из-за использования матерного слова во время пресс-конференции после Гран-при Мексики, сообщает Motorsport.

Во время общения с прессой после гонки в Мехико 27-летний монегаск произнес слово "f*ck".

Он сразу же понял, что произошло, после чего произнес: "О нет, я не хочу присоединяться к Максу".

Charles Leclerc Swearing in the Post Race Press Conference:



“FUCK, OH NOOOO, I DONT WANNA JOIN MAX!” 😭😭😭#F1 #MexicanGP pic.twitter.com/yt7DQAyuTR — LH⁴⁴🇬🇧 (@LH44_Updates) October 28, 2024

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Леклер имел в виду Макса Ферстаппена, которого за подобное слово наказали общественными работами для ФИА. Именно тогда началась "война" пилота Ред Булл с Федерацией.

Примечательно, что Ферстаппена удивило, что Леклера не наказали сразу же, как это произошло с ним.

Нидерландец указал на то, что кому-то ругательства сходят с рук, а кого-то наказывают, намекая на непоследовательность ФИА.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех сессий гоночного уик-энда, который проходит в Мексике.

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