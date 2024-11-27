Леклер: Я буду очень удивлен, если мы отыграем очки у Макларен

Пилот Феррари Шарль Леклер признал, что Гран-при Катара будет очень сложным для команды.

Напомним, что в последних двух Гран-при сезона будет решена судьба Кубка конструкторов. Феррари отстает от лидирующего Макларен на 24 очка.

При этом Шарль считает, что вряд ли им удастся добиться успеха в Катаре, где трасса куда больше подоходить болидам соперника.

"Да, борьба будет идти до самого конца. Думаю, что соперники из Макларен будут очень сильны на Гран-при Катара. Так что нам нужно будет очень хорошо провести этот уик-энд. И я буду очень удивлен, если мы отыграем очки у Макларен на Гран-при Катара.

Тем не менее, мы должны это делать, если хотим достичь успеха, так что мы сделаем все, что сможем. Но я полагаю, что нас ждет очень сложный Гран-при", - признался в интервью пилот.

С расписанием Гран-при Катара вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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