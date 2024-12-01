Окон досрочно покинет Альпин перед Гран-при Абу-Даби

Пилот Альпин Эстебан Окон досрочно покинет команду, утверждает Autosport.

По иноформации издания, французская команда решила не дожидаться конца сезона, а уже сейчас разорвать с Оконом контракт.

Ожидается, что место Эстебана на Гран-при Абу-Даби займет резервный пилот команды Джек Дуэн.

Также издание пишет, что Альпин в течение всего сегодня рассматривал досрочный уход Окона из-за слабых выступлений, однако, по какой-то причине, решился только сейчас.

Напомним, накануне Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Катара.

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