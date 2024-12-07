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Прощай Кубок: Леклер потеряет 10 позиций на старте Гран-при Абу-Даби

Монегаску пришлось заменить компоненты двигателя.
Сегодня, 07:24
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Феррари подтвердила, что Шарль Леклер потеряет десять позиций на старте Гран-при Абу-Даби.

Команде пришлось заменить компоненты двигателя, а именно батарею ERS, что привело к превышению лимита на сезон.

Таким образом Шарлю нужно брать поул, чтобы стартовать с единственно возможной выгодной для себя позиции, однако это в любом случае катастрофа для Скудерии.

Напомним, что итальянская конюшня претендуют на Кубок конструкторов, который команда не выигрывала с 2008 года.

Главным конкурентом в борьбе за Кубок для Феррари является Макларен, который не только опережает итальянцев на 21 очко, но также лучше показал на первых двух практиках и пока не имеет никаких штрафов.

В Абу-Даби Макларен достаточно набрать 24 очка из 44 возможных, чтобы выиграть Кубок конструкторов, который команда не брала с 1998 года.

С результатами и расписанием Гран-при Абу-Даби вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Шарль Леклер

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