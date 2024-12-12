iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

В Формуле-1 появится первая женщина на должности гоночного инженера

Лаура Мюллер работала с Эстебаном Оконом на предсезонных тестах.
Сегодня, 20:30
Лаура Мюллер и Эстебан Окон / Getty Images
Лаура Мюллер и Эстебан Окон / Getty Images

В Формуле-1 может появится первая женщина на посту гоночного инженера, утверждает Marca.

На предсезонных тестах в Абу-Даби Эстебан Окон работал в паре с Лаурой Мюллер.

Как утверждает издание, команда и сам пилот довольно работой Мюллер, а потому ее могут оставить на посту гоночного инженера Окона.

Таким образом Лаура Мюллер станет первой женщиной гоночным инженером в истории серии.

Ранее немка работала в WEC, а с 2022 года занимала пост перфоманс-инженера в Хаас. Пока американская команда не подвтерждала новую должность Мюллер.

Ранее также Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас

Статьи по теме

Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Магнуссен заболел, в Бразилии его снова заменит Берман Магнуссен заболел, в Бразилии его снова заменит Берман
Помочь журналистам

Видео

Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации
Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: первый этап Кубка мира в Контиолахти завершится масс-стартами
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур упали, Калинина поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на первом этапе Кубка мира
просмотров

Последние новости

Лига конференций22:11
Лига конференций: Челси комфортно обыграл Астану, Фиорентина "поиздевалась" над ЛАСКом
Лига Европы22:02
Лига Европы: Манчестер Юнайтед обыграл Викторию, Рома - Брагу, а Динамо встречается с Реал Сосьедадом
Олимпийские виды22:00
Чемпионат мира по плаванию: Науменко не смог пройти в финал комплексного плавания
Лига Европы21:50
Реал Сосьедад - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Лига Европы21:46
Манчестер Юнайтед в напряженном матче одолел Викторию Пльзень в напряженном матче
Теннис21:46
Ястремская неожиданно проиграла Монне и вылетела с турнира во Франции
Лига Европы21:40
Рома легко одолела Брагу и без помощи Довбика
Бокс21:12
Усик прибыл в Саудовскую Аравию на реванш против Фьюри
Европа20:59
Экс-форвард Динамо: Я бы не вернулся в Украину во время войны ни за какие деньги
Формула 120:30
В Формуле-1 появится первая женщина на должности гоночного инженера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK