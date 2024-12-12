В Формуле-1 появится первая женщина на должности гоночного инженера

Лаура Мюллер работала с Эстебаном Оконом на предсезонных тестах.

В Формуле-1 может появится первая женщина на посту гоночного инженера, утверждает Marca.

На предсезонных тестах в Абу-Даби Эстебан Окон работал в паре с Лаурой Мюллер.

Как утверждает издание, команда и сам пилот довольно работой Мюллер, а потому ее могут оставить на посту гоночного инженера Окона.

Таким образом Лаура Мюллер станет первой женщиной гоночным инженером в истории серии.

Ранее немка работала в WEC, а с 2022 года занимала пост перфоманс-инженера в Хаас. Пока американская команда не подвтерждала новую должность Мюллер.

Ранее также Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1.

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