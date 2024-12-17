Серхио Перес покинул Ред Булл - источник
Официальное объявление ожидается в конце недели.
Ред Булл принял окончательное решение по составу пилотов на сезон-2025, утверждает Canal+.
По информации издания, Серхио Перес покинет команду, а его место в болиде займет Лиам Лоусон.
Юки Цунода останется в сестринской команде Рейсинг Буллз, а его партнером, вероятней всего, станет Исак Хаджар.
Официальное объявление всех этих перестановок должно состояться в конце текущей недели. Ряд авторитетных изданий подвтердили эту информацию.
Ранее также сообщалось, что Ферстаппен лично выступил против прихода в команду Сайнса.
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