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Серхио Перес покинул Ред Булл - источник

Официальное объявление ожидается в конце недели.
Сегодня, 17:22
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Ред Булл принял окончательное решение по составу пилотов на сезон-2025, утверждает Canal+.

По информации издания, Серхио Перес покинет команду, а его место в болиде займет Лиам Лоусон.

Юки Цунода останется в сестринской команде Рейсинг Буллз, а его партнером, вероятней всего, станет Исак Хаджар.

Официальное объявление всех этих перестановок должно состояться в конце текущей недели. Ряд авторитетных изданий подвтердили эту информацию.

Ранее также сообщалось, что Ферстаппен лично выступил против прихода в команду Сайнса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Серхио Перес

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