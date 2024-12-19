Отец Переса заявил, что пилот завершил карьеру в Формуле-1

Пока у Чеко нет никаких планов на будущее.

Отец пилота Серхио Переса Антонио Перес Гарибай заявил, что его сын завершил карьеру в Формуле-1.

Мексиканский политик заявил, что Ред Булл всегда был единственным планом Чеко, и пока у него нет никаких других планов на будущее.

"Все в жизни имеет начало и конец, и надо научиться с этим жить. Он ушел полностью. Нет плана B, плана C, Ред Булл был планом. Сегодня, в данный момент, он закрывает страницу в Формуле-1.

Пусть он сосредоточится на семье, насладится этим. Впереди новые главы, надо получать от этого удовольствие, лучшее для Чеко Переса еще впереди.

В данный момент других планов нет, мы должны с этим жить, научиться этому, наслаждаться этим. Сейчас Чеко нужно сосредоточиться на семье. Позади долгие годы, множество жертв. Когда-то все должно было закончиться, и этот день настал сегодня", - приводит слова Переса-старшего SoyMotor.

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