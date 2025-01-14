Мерседес решил провести частные тесты для Антонелли

Мерседес проведет частные тесты для своего нового пилота Андреа Кими Антонелли.

Немецкая команда решила помочь юниору с адаптацией в команде, а потому перед началом сезона Антонелли проведет частные тесты в Хересе.

Напомним, что по новому регламенту участвующие в чемпионате пилоте имеют право проехать не более 1000 км на чатсных тестах на болидах, не старше двух лет.

В Мерседес решили не использовать эту возможность, а посадть Антонелли в болид 2020 года. В таком случае тесты подпадают под критерий исторических и не имеют ограничений.

Ранее также Хаас решил провести частные тесты для своих пилотов в Хересе.

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