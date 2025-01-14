Мерседес решил провести частные тесты для Антонелли
Пилоту дадут болид 2020 года, чтобы избежать ограничений.
Мерседес проведет частные тесты для своего нового пилота Андреа Кими Антонелли.
Немецкая команда решила помочь юниору с адаптацией в команде, а потому перед началом сезона Антонелли проведет частные тесты в Хересе.
Напомним, что по новому регламенту участвующие в чемпионате пилоте имеют право проехать не более 1000 км на чатсных тестах на болидах, не старше двух лет.
В Мерседес решили не использовать эту возможность, а посадть Антонелли в болид 2020 года. В таком случае тесты подпадают под критерий исторических и не имеют ограничений.
Ранее также Хаас решил провести частные тесты для своих пилотов в Хересе.
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