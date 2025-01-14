Отец Переса намекнул на возвращение пилота в Формулу-1

Отец Серхио Переса Антонио Перес Гарибай намекнул на возвращение своего сына в Формулу-1.

Сразу отметим, что сразу после ухода Чеко из Ред Булл его отец заявил, что карьера Серхио окончена.

В этот раз Перес-старший заявил, что вскоре мы увидим лучшую версию Серхио, в скором времени мы снова о нем услышим.

"Все будет замечательно. Серхио мексиканец, он является самым узнаваемым в мире латиноамериканцем – его популярность превышает популярность футболистов и звезд шоу-бизнеса.

Мы еще не видели лучшую версию Серхио Переса. Все будут очень рады и будут гордиться им. То, что Чеко сделал в прошлом, уже в прошлом. Дальше же нас ждет исторический момент, уверяю вас.

Переса ждут большие свершения. И единственное, что я могу вам сказать – карьера Чеко в Ф-1 еще не закончена", – цитирует Переса-старшего F1i.

Ранее также сообщалось, что новичок Мерседес получит частные тесты.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!