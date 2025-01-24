Бывший руководитель Заубер получил должность в Макларен

Экс-руководитель Заубер Алунни Брави теперь будет работать в Макларен.

Напомним, что Брави покинул команду после того, как Ауди поставила руководителем будущего проекта Маттиа Бинотто.

Теперь итальянский функционер будет представлять Макларен, он получил должность директора по коммерческим вопросам.

Эта роль была создана совсем недавно в рамках реструктуризации управленческого аппарата Макларен. Брави будет отчитываться непосредственно перед Заком Брауном.

К работе новый директор по коммерческим вопросам сможет приступить уже 1 февраля.

Ранее также Фернандо Алонсо заявил, что Астон Мартин будет бороться за титул.

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