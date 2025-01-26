Эксцентричный функционер разнес Ред Булл за выбор напарника Ферстаппена

Гюнтер Штайнер не понял перевод пилота Рейсинг Буллз Лиама Лоусона в Ред Булл. Один из самых популярных героев документалки Drive to Survive хотел бы увидеть за рулем гранда Юки Цуноду.

"Стоило дать шанс Юки. Не утверждаю, что он заслужил, потому что никогда ничего нельзя просто заслуживать. Однако, лучшим вариантом было бы, если бы он сел в болид Ред Булл на год, а потом можно делать выводы.

В худшем случае Цунода ушел бы из команды. А теперь Юки просто "застрял" в Рейсинг Буллз еще на год, и это не добавляет мотивации. Он делает больше ожидаемого, но ему не дают возможности сделать следующий шаг. Не знаю, почему Юки удерживают", – заявил Штайнер GPblog.

В прошлом сезоне Цунода набрал 30 очков за полный год. Лоусон набрал 4 пункта за финальные шесть этапов.

К слову, ранее Эдриан Ньюи объяснил решение покинуть Ред Булл.

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