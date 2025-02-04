"Не слабое место, а большая проблема": принципиальный соперник Хэмилтона раскрыл семейную драму

Нико Росберг признался, что его дети болеют за Льюиса Хэмилтона. Британец в свою очередь регулярно шлет им подарки, сообщает GPblog.

"Это правда, мои дочери болеют за Хэмилтона. Это не просто слабое место в нашей семье, а большая проблема. Льюис всегда присылает им подарки на Рождество. С его стороны это очень мило.

Наши отношения были не лучшими. Но оба моих ребенка каждое Рождество находят на пороге дома огромную коробку презентов. Это любезно. Впущу ли я его внутрь? Ему придется остаться за дверью. Но он может оставлять подарки!" – заявил Росберг.

Немец выступал за Мерседес в 2010-2016 гг. Хэмилтон присоединился к конюшне в 2013 году. Британский пилот завоевал два титула подряд (2014, 2015), но затем Росберг взял реванш и завершил карьеру.

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