Вольфф лаконично оценил шансы Расселла на титул

Британско-немецкая команда обновила состав перед сезоном-2025. Итальянец Андреа Кими Антонелли присоединился к британскому гонщику Джорджу Расселлу.

"Джордж наделен всем необходимым, чтобы стать чемпионом мира. Он стал гораздо более опытным, и Кими это обстоятельство явно пойдет на пользу.

Что касается Кими, то и у него есть невероятная скорость и талант. Мы бы его не взяли, будь иначе. Поэтому эти двое будут подталкивать друг друга к прогрессу, и это хорошо", – приводит слова Тото Вольффа GPblog.

В прошлом сезоне Расселл одержал 2 победы и четырежды финишировал на подиуме. Британец набрал 245 очков и занял 6-е место в зачете пилотов. Тем временем Кими Антонелли дважды победил в Формуле-2 и завершил сезон шестым.

Кстати, команда Заубер задумала открыть базу в Британии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!