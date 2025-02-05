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Вольфф лаконично оценил шансы Расселла на титул

Руководитель Мерседес поделился соображениями о пилотах конюшни перед новым сезоном.
Сегодня, 11:29
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Британско-немецкая команда обновила состав перед сезоном-2025. Итальянец Андреа Кими Антонелли присоединился к британскому гонщику Джорджу Расселлу.

"Джордж наделен всем необходимым, чтобы стать чемпионом мира. Он стал гораздо более опытным, и Кими это обстоятельство явно пойдет на пользу.

Что касается Кими, то и у него есть невероятная скорость и талант. Мы бы его не взяли, будь иначе. Поэтому эти двое будут подталкивать друг друга к прогрессу, и это хорошо", – приводит слова Тото Вольффа GPblog.

В прошлом сезоне Расселл одержал 2 победы и четырежды финишировал на подиуме. Британец набрал 245 очков и занял 6-е место в зачете пилотов. Тем временем Кими Антонелли дважды победил в Формуле-2 и завершил сезон шестым.

Кстати, команда Заубер задумала открыть базу в Британии.

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