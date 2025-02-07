Вольфф: Борьбу за победу между собой поведут три, четыре, а может и пять команд

Одной из них, несомненно, будет Мерседес.

Руководитель Мерседес Тото Вольфф заявил, что ожидает очень тесную борьбу в новом сезоне.

Функционер понимает, что во многом сила команд будет зависеть от того, как много ресурсов они отдадут на разработку нового болида.

Тем не менее, борьба будет очень плотной и на победу могут претендовать сразу половина пелотона.

"В прошлом сезоне у нас было несколько потрясающих выступлений – в Лас-Вегасе мы сокрушили соперников с первого же круга и это продолжалось до самого конца гонки. Мы хорошо смотрелись в Сильверстоуне, в Спа, а вот в других гонках все шло уже не так здорово.

Думаю, в этом году все может повториться – и борьбу за победу между собой поведут три, четыре, а может и пять команд. И для Формулы-1 это отличные новости. При этом нужно будет правильно распределять ресурсы, учитывая необходимость подготовки к сезону-2026. Так что будет очень интересно посмотреть, как команды расставят свои приоритеты", - приводит слова Вольффа GP Blog.

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